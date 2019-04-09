В Самаре пройдет I всероссийский турнир по греко-римской-борьбе среди юношей «Новая Высота»
9 апреля 2019 17:37
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Соревнования пройдут в 11 весовых категориях среди юношей до 18 лет. В турнире примут участие около 300 юных спортсменов из более, чем 20 регионов России, а посмотреть соревнования придут около 1000 зрителей.
Напомним, что соревнования по греко-римской борьбе такого уровня пройдут в Самаре впервые за много лет.
Организатор турнира – Федерация по спортивной борьбе Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. Турнир организуется в память о заслуженном строителе России Игоре Александровиче Найвальте. Знаковые объекты, построенные в Самаре при
его участии - железнодорожный вокзал и храм Георгия Победоносца на площади имени Славы.
Почетными гостями турнира станут Александр Карелин, Герой России, депутат ГД РФ, трехкратный Олимпийский Чемпион по греко-
римской борьбе, девятикратный Чемпион мира и Александр Игнатенко – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы, участник Олимпийских игр (1988, 1992, 1996 годов). Вместе с Александром Карелиным 14 апреля они проведут мастер-класс для участников турнира. Также почетным гостем турнира станет Алексей Колесников – мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе.
Торжественное открытие турнира состоится 13 апреля в 14.00, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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