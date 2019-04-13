В Самаре открылся I Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
13 апреля 2019 17:49
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В соревнованиях примут участие 47 команд из различных регионов России, Казахстана и Луганской Народной Республики. Всего 270 атлетов.
Турнир включён в Единый календарный план спортивных мероприятий,участники соревнований в случае победы могут претендовать на звание Кандидат в мастера спорта. Настоящим праздником для ребят стало внимание к турниру Героя России,трижды Олимпийского чемпиона Александра Карелина.
Легендарный спортсмен поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку идеи проведения соревнования.
«Уверен, состязания станут хорошим смотром сил и откроют новые имена перспективных борцов» ,- отметил Александр Карелин.
Приветствуя участников соревнования, губернатор отметил, что только в эти три дня (суббота - понедельник) в СО проходит множество спортивных событий:
- турнир по греко-римской борьбе;
- V этап всероссийских соревнований по баскетболу;
- бои без правил ММА;
- кубок Владислава Третьяка.
«Мы хотим, чтобы наш регион стал столичным с точки зрения проведения спортивных мероприятий. Все будем делать для этого и дальше, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Здоровье нации - это самое главное, в этом - сбережение народа».
«Когда мальчишки смотрят на легенду спорта, героя России Александра Карелина, конечно, они хотят быть такими же целеустремленными, здоровыми, сильными духом. А как без такой мотивации нам добиться целей, определенных в национальных проектах? Никак!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона поблагодарил Федерацию греко-римской борьбы СО и компанию «Волгатрансстрой» за организацию соревнования.
«Создать такой турнир, привлечь внимание совсем юных граждан, вовлечь их в занятия спортом - вот это реальный вклад в будущее страны» , - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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