В Самаре открылся I Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»

88

В соревнованиях примут участие 47 команд из различных регионов России, Казахстана и Луганской Народной Республики. Всего 270 атлетов.Турнир включён в Единый календарный план спортивных мероприятий,участники соревнований в случае победы могут претендовать на звание Кандидат в мастера спорта. Настоящим праздником для ребят стало внимание к турниру Героя России,трижды Олимпийского чемпионаЛегендарный спортсмен поблагодарилза поддержку идеи проведения соревнования.«Уверен, состязания станут хорошим смотром сил и откроют новые имена перспективных борцов» ,- отметил Александр Карелин.Приветствуя участников соревнования, губернатор отметил, что только в эти три дня (суббота - понедельник) в СО проходит множество спортивных событий:- турнир по греко-римской борьбе;- V этап всероссийских соревнований по баскетболу;- бои без правил ММА;- кубок Владислава Третьяка.«Мы хотим, чтобы наш регион стал столичным с точки зрения проведения спортивных мероприятий. Все будем делать для этого и дальше, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Здоровье нации - это самое главное, в этом - сбережение народа».«Когда мальчишки смотрят на легенду спорта, героя России Александра Карелина, конечно, они хотят быть такими же целеустремленными, здоровыми, сильными духом. А как без такой мотивации нам добиться целей, определенных в национальных проектах? Никак!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.Глава региона поблагодарил Федерацию греко-римской борьбы СО и компанию «Волгатрансстрой» за организацию соревнования.«Создать такой турнир, привлечь внимание совсем юных граждан, вовлечь их в занятия спортом - вот это реальный вклад в будущее страны» , - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.