Тольяттинский батутист - чемпион России

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В Сочи состоялся чемпионат России по прыжкам на батуте. В нем принимали участие 350 спортсменов из 37 регионов. Среди призеров — спортсмены Самарской области.

В синхронных прыжках на батуте Михаил Мельник, выступающий с Сергеем Азаряном из Воронежской области, завоевал золото.

В командном финале Михаил Мельник, Андрей Юдин, Владислав Комбаров и Григорий Симонов выиграли серебро.

В индивидуальных прыжках Андрей Юдин стал вторым, Михаил Мельник — третьим, сообщает Минспорта региона.