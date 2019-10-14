«Спорт – норма жизни»: школы Самарской области получают новые спортивные площадки

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В марте Губернатор Самарской областив Послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона отмечал, что необходимо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом до 55% в 2024 году. Такова одна из задач национального проекта «Демография», инициированного Президентом России«Для этого будем развивать инфраструктуру спорта, мы расширяем сеть современных спортивных площадок по всей Самарской области», - подчеркнул глава региона.В регионе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» предусмотрено строительство новых спортивных объектов, в том числе универсальных спортивных площадок.В 2019 году будут введены в эксплуатацию 23 площадки, большинство из которых возводятся около образовательных учреждений в различных городах и муниципальных районах. На территории школы №134 в поселке Шмидта прежде было земляное покрытие, где-то газон, разбитая пришкольная площадка, сейчас здесь построена площадка размером 20 на 40 метров с искусственным газоном, установлены новые футбольные ворота, освещение, ограждение, она пригодна для круглогодичной эксплуатации.«Национальные проекты – это конкретная работа и результаты. Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» развивается спортивная инфраструктура. Это не только крупные ФОКи, бассейны, ледовые площадки, но и современные открытые футбольные площадки при школах. Они доступны для людей, дают им возможность бесплатно заниматься спортом. Площадка в школе №134 будет использоваться для занятий не только детей, но и всех жителей поселка», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области«Наши ребята активно занимаются спортом, и такая площадка – настоящий подарок для детей. И не только для школы, но и всего поселка. Наша площадка доступна не только для учащихся, но и всех желающих, много жителей здесь тренируются. Уверена, теперь еще больше людей будет приходить на нашу спортплощадку», - сообщила директор школы №134В рамках торжественного открытия спортплощадки состоялся товарищеский матч школьной футбольной команды с ветеранами клуба «Крылья Советов». По его окончании школьники получили мяч с автографами игроков и тренерского штаба «Крыльев», а также билеты на ближайший домашний матч самарской команды с питерским «Зенитом».«Хорошо, что благодаря властям региона у нас строятся такие современные спортплощадки. На них заниматься одно удовольствие. Это условия для развития спорта», - отметил председатель самарской городской федерации футболапередает пресс-служба облправительства.