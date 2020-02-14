Состоялся хоккейный матч между сборной осужденных ИК-6 и городской командой «Чайка-1»

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Во время напряженного и динамического поединка хоккеисты обеих команд продемонстрировали незаурядное спортивное мастерство, а главное – волю к победе.Каждый период изобиловал драматическими ситуациями. Порой казалось, что успех выпадает то одной, то другой команде. Однако победу одержали сильнейшие и более профессионально подготовленные. Авторитетная судебная коллегия по количеству заброшенных шайб признала победительницей команду «Чайка-1».По словам полковника внутренней службы Игоря Третьякова, проведение таких хоккейных матчей стало доброй традицией в УФСИН России по Самарской области. Спортивные соревнования способствуют созданию здоровой морально-психологической атмосферы среди осужденных, побуждают их становиться на путь законопослушной жизни, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области