Самарские спортсмены выиграли чемпионат Европы по тхэквондо ГТФ
28 июня 2019 18:17
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В рамках чемпионата самарские тхэквондисты показали следующие результаты:
Трофимова В.А. - золото (личное), серебро (командное).
Беркова В.В. - золото(личное), серебро(личное), серебро(командное), серебро(командное).
Петракова Е.Д. - серебро(личное), бронза(личное), серебро(командное).
Мурмилова И.Г. - серебро(личное), серебро(личное).
В командном разбивании золото завоевали Тенькин В.А., Ширтанов В.Г., Коняев А., Ермолаев В.А., Дементьев В.
Тенькин В.А. также получил золото в комадной спецтехнике.
В рамках первенства (юниоры, 15-17 лет):
Луканцев К.А. - серебро (личное), бронза(личное), золото (командное), серебро(командное).
Водышев Д.В. - серебро (личное), серебро (личное), золото (командное), серебро (комадное), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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