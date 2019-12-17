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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены - призеры Кубка России по бадминтону (ПОДА)

17 декабря 2019 14:41
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В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 17 субъектов РФ.
В Казани прошел 3-й финальный этап Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 17 субъектов РФ.

В составе сборной команды Самарской области выступали 3 спортсмена — Рамиль Юлдашев, Виктор Волков, Анатолий Герасимов. Тренер — В.В.Петрова.

Рамиль Юлдашев завоевал золото в личном зачете и серебро в парном.

Виктор Волков занял 3 место, получив бронзовую медаль в парном зачёте, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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