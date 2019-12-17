Самарские спортсмены - призеры Кубка России по бадминтону (ПОДА)
17 декабря 2019 14:41
145
В составе сборной команды Самарской области выступали 3 спортсмена — Рамиль Юлдашев, Виктор Волков, Анатолий Герасимов. Тренер — В.В.Петрова.
Рамиль Юлдашев завоевал золото в личном зачете и серебро в парном.
Виктор Волков занял 3 место, получив бронзовую медаль в парном зачёте, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1761
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1533
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1792
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8810
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9175
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8970
Спорт в регионе
17 декабря 2019 14:41
В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из 17 субъектов РФ. Спорт в регионе
145
17 декабря 2019 12:45
На склонах горнолыжного комплекса «Красная Глинка» пройдет первая тренировка со спортсменами. Спорт в регионе
171
17 декабря 2019 11:07
Ответный матч команды сыграют 26 декабря в Перми. Спорт в регионе
188
16 декабря 2019 22:55
"Ее комментарии по телевидению слушать одно удовольствие." Спорт в регионе
4335
16 декабря 2019 22:42
Авторы предлагают закрепить конкретного комментатора-эксперта за каждым видом фигурного катания. Спорт в регионе
640
16 декабря 2019 15:12
Букмекерские конторы могут иметь статус разрешенных и запрещенных. Первый случай предполагает официальную работу, то есть БК функционирует на территории... Спорт в регионе
54
16 декабря 2019 14:31
Юрий Демьянкуч 1 место , Владимир Адамов 2 место. Спорт в регионе
288
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
370
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
330
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
851
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
675
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
609
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
952
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
324
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
595
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
652
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
892
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2083
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2585
Мероприятия