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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские пловцы выиграли 13 медалей первенства России по плаванию (спорт слепых)

18 ноября 2019 17:13
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В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 16 регионов страны. Команду Самарской области представляли 4 пловца.
В городе Салават (Республика Башкортостан) состоялось первенство России по плаванию (спорт слепых). В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 16 регионов страны. Команду Самарской области представляли 4 пловца.

Уроженка села Большая Глушица Анастасия Викулова (тренер А.В. Буков) завоевала 9 медалей: 5 золотых (50 и 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание, 400 м вольный стиль и 100 м брасс), 2 серебряных (50 и 100 м вольным стилем) и 2 бронзовые (50 м на спине и брасс).

Воспитанники тольяттинской КСДЮСШОР №10 «Олимп» (тренер — Г.Я.Сухарева) завоевали 4 бронзовые медали: 3 у Ильи Нарубин ( 50 м на спине и 50 и 100 м вольный стиль) и 1 у Александра Бурлачева (100 м баттерфляем).

Очередные ответственные старты ждут спортсменов сразу после Нового года — чемпионат России, который состоится в Дзержинске Нижегородской области с 16 по 22 января 2020 года, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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