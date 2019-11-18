Самарские пловцы выиграли 13 медалей первенства России по плаванию (спорт слепых)

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Уроженка села Большая Глушица Анастасия Викулова (тренер А.В. Буков) завоевала 9 медалей: 5 золотых (50 и 100 м баттерфляй, 200 м комплексное плавание, 400 м вольный стиль и 100 м брасс), 2 серебряных (50 и 100 м вольным стилем) и 2 бронзовые (50 м на спине и брасс).Воспитанники тольяттинской КСДЮСШОР №10 «Олимп» (тренер — Г.Я.Сухарева) завоевали 4 бронзовые медали: 3 у Ильи Нарубин ( 50 м на спине и 50 и 100 м вольный стиль) и 1 у Александра Бурлачева (100 м баттерфляем).Очередные ответственные старты ждут спортсменов сразу после Нового года — чемпионат России, который состоится в Дзержинске Нижегородской области с 16 по 22 января 2020 года, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО