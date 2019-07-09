Самарские гребцы завоевали 14 медалей чемпионата России

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Золотые медали завоевали Павлов Михаил, Петров Павел (каноэ - двойка, 500 метров), Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 метров), Павлов Михаил и Петров Павел (каноэ-четверка, 500 метров, вместе со спортсменами Краснодарского края и Приморского края), Курач Ксения (каноэ-одиночка 500 м, каноэ-двойка 200 и 500 метров вместе со спортсменкой Краснодарского края).Эти спортсмены будут выступать в данных дисциплинах на чемпионате мира, который пойдет с 21 по 25 августа в Венгрии.Кроме того, серебро в активе Павлова Михаила (каноэ-одиночка, 200 м), Курач Ксении (каноэ-одиночка 200 метров и 5000 метров).Бронза - Никифорова Олеся (каноэ-одиночка 500 м) Антонов Евгений (байдарка - одиночка 5000 м), Лиховидов Иван (вместе со спортсменом Тверской области, каноэ-двойка 1000 м), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО