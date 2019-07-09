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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские гребцы завоевали 14 медалей чемпионата России

9 июля 2019 14:33
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В соревнованиях принимали участие более 300 сильнейших гребцов страны.
В Москве состоялся чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях принимали участие более 300 сильнейших гребцов страны. Спортсмены Самарской области завоевали 14 медалей.

Золотые медали завоевали Павлов Михаил, Петров Павел (каноэ - двойка, 500 метров), Илья Штокалов (каноэ-одиночка, 1000 метров), Павлов Михаил и Петров Павел (каноэ-четверка, 500 метров, вместе со спортсменами Краснодарского края и Приморского края), Курач Ксения (каноэ-одиночка 500 м, каноэ-двойка 200 и 500 метров вместе со спортсменкой Краснодарского края).

Эти спортсмены будут выступать в данных дисциплинах на чемпионате мира, который пойдет с 21 по 25 августа в Венгрии.

Кроме того, серебро в активе Павлова Михаила (каноэ-одиночка, 200 м), Курач Ксении (каноэ-одиночка 200 метров и 5000 метров).

Бронза - Никифорова Олеся (каноэ-одиночка 500 м) Антонов Евгений (байдарка - одиночка 5000 м), Лиховидов Иван (вместе со спортсменом Тверской области, каноэ-двойка 1000 м), передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:    пресс-служба минспорта СО
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