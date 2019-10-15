Самарские дзюдоисты - чемпионы мира среди ветеранов

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В Марокко состоялся чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов. В нем принимали участие более 500 спортсменов из 89 стран. Две золотых награды завоевали дзюдоисты Самарской области.В весовой категории до 90 кг (возрастная группа 40-44 года) тольяттинецвыиграл золото, одолев по ходу турнира соперников из Франции, Португалии, Эстонии, Казахстана.Самарецзанял первое место в весовой категории 66 кг. В финал он одолел спортсмена из Азербайджана, передает пресс-служба минспорта СО.