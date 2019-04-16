Самарец Антон Бородачев - лучший рапирист страны
16 апреля 2019 22:38
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Сегодня в Сочи на чемпионате России по фехтованию состоялись личные соревнования рапиристов.
Золотую медаль завоевал 19-ти летний самарский фехтовальщик Антон Бородачев.
Тренер - Элина Орлова, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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