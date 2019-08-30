SamaraOpen в самом разгаре!
30 августа 2019 16:31
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На турнире SamaraOpen прошёл мастер-класс Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР по баскетболу Ивана Едешко.
SamaraOpen в самом разгаре!
В этом году SamaraOpen впервые вышел на международный уровень - в нем участвуют команды не только из разных регионов РФ, но из других стран. На сегодня это самый большой стритбольный турнир в стране!
Губернатор Дмитрий Азаров - один из инициаторов и авторов идеи проведения турнира,-сегодня находится в рабочей командировке в Астрахани, поэтому обратился к участникам по видеосвязи.
Глава региона подчеркнул, что турнир в память о заслуженном тренере Ю.П.Тюленеве будет развиваться и впредь, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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