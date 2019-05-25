"Нижний Новгород" стал четвертым и сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ
25 мая 2019 21:15
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В матче заключительного тура ФНЛ нижегородцы на своем поле обыграли саранскую "Мордовию" со счетом 3:1.
В составе хозяев голы забили Павел Голышев (12-я минута), Максим Палиенко (42) и Александр Салугин (55), у проигравших отличился Игорь Киреев (66).
В других матчах дня московское "Чертаново" на выезде победило волгоградский "Ротор" - 2:1, "Армавир" дома взял верх над "СКА-Хабаровском" - 2:0, ярославский "Шинник" на домашней арене переиграл курский "Авангард" - 4:2.
"Нижний Новгород" набрал 62 очка и занял четвертое место, "Чертаново" (61) стало пятым, "Шинник" (60) - шестым. Нижегородская команда за место в РПЛ поборется с 13-й командой высшего дивизиона, которой может стать "Уфа" или самарские "Крылья Советов".
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