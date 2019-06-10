На чемпионате Европы по гиревому спорту Ирина Пашкова из Жигулевска завоевала серебряную медаль

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Более 250 участников из 25 стран! Сборная России на первом месте! И свою лепту в эту победу внесла наша землячка, мастер спорта России, Пашкова Ирина. У Ирины Серебряная медаль!Фото: пресс-служба спорткомитета Жигулевска