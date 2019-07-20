Молодежка "Крыльев" разгромила "Арсенал" - 5:1
20 июля 2019 21:39
84
"Крылья Советов"-м – "Арсенал"-м – 5:1 (2:1)
Голы: 60 Мусаев, 30' ("Арсенал"-м); 69 Голенков, 37'; 53 Котин, 45'; 56 Евинов, 46'; 57 Тюрин, 51' (пен.); 46 Соколов, 67', передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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