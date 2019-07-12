Матчу "Крылья Советов" – ЦСКА будет предшествовать масштабная шоу-программа
12 июля 2019 18:47
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Ажиотаж перед игрой с одним из флагманов отечественного футбола дополнительно разогрет новостью о том, что форвард "Крыльев" Сергей Корниленко завершает свою карьеру в качестве футболиста и переходит в тренерский штаб команды. Сергей выступал за "Крылья Советов" на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов. Игроку будет предоставлено право первого удара по мячу.
Матчу "Крылья Советов" – ЦСКА будет предшествовать масштабная шоу-программа, подготовленная организаторами футбольного мероприятия. Проход на стадион "Самара Арена" будет открыт за три часа до матча – с 14:30.
На двух основных входах – Gate 2 и Gate 3 будут работать сцены, где выступят кавер-группа Coda Band и рок-коллектив "Тени Перца". На последней миле выступит духовой оркестр.
На мини-футбольной площадке рядом с Gate 3 у болельщиков с 16:00 будет возможность сыграть в футбол с игроками молодежного состава "Крыльев Советов". На Gate 2 и 3 будут работать матчевые фото-зоны. Также на этих гейтах будут доступны зоны аквагрима.
На экранах перед чашей стадиона и на табло стадиона будет показан фильм "Легенда №8" о футбольном пути Сергея Корниленко и видео всех его голов за нашу команду.
В чаше стадиона дарить хорошее настроение болельщикам будет группа поддержки "Крыльев Советов". Всем болельщикам также предлагается участвовать в конкурсе фотографий в Instagram. Для этого нужно опубликовать любое фото в день матча с развлекательной площадки любого из гейтов или изображение, сделанное уже на стадионе. Главное – поставить хештеги #КрыльяЦСКА и #СамараАрена. В перерыве на табло "Самара Арены" будут выведены три фотографии победителей. Они получат призы от "Крыльев Советов".
В перерыве матча пройдет конкурс для болельщиков от одного из партнеров клуба, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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