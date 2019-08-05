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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Лето с футбольным мячом" - сильнейшие определены!

5 августа 2019 22:24
82
В Самаре состоялся финал ежегодного областного турнира по футболу среди дворовых команд.
"Лето с футбольным мячом" - сильнейшие определены!

В Самаре состоялся финал ежегодного областного турнира по футболу среди дворовых команд.

В этом году в нем принимали участие 1081 команда юношей и 492 команды девушек.

Всего - почти 18 тысяч детей.МинСпорт СО

Итоги соревнований здесь, передает МинСпорт СО.

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