"Крылья" разгромили "Ротор" (3:0) и вышли в Плей-офф Кубка России

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В заключительном матче третьего тура элитного группового раунда БЕТСИТИ – Кубка России "Крылья Советов" на "Самара Арене" принимали представителя РПЛ – волгоградский "Ротор".

Счет в мачте самарцы открыли на 33 минуте матча. Получив мяч от Максима Витюгова капитан "Крыльев" Дмитрий Комбаров пробил мимо голкипера волгоградцев – 1:0. На 44 минуте встречи автор первого гола стал ассистентом, выведя на ударную позицию Дмитрия Цыпченко, который в касание переправил мяч в сетку ворот "Ротора" – 2:0. На 79 минуте матча после прорыва Иван Сергеев выкатил мяч в центр вратарской, и Егор Голенков установил окончательный счет в матче – 3:0.

Дмитрий Комбаров, открывший счет в матче, забил свой первый гол за "Крылья Советов".

Одержав две победы с общим счетом 7:1 "Крылья Советов" заняли первое место в группе и вышли в следующий этап кубка – раунд Плей-офф. На этом этапе к десяти победителям групп присоединятся 6 клубов РПЛ ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо"). Составы пар будут определены с помощью жеребьевки. Хозяевами поля в 1/8 финала станут шесть клубов РПЛ, присоединившихся на этом этапе, и две команды из числа победителей группового этапа, определенные жеребьевкой. Матчи Плей-офф запланированы на следующий год: 1/8 финала – 20-21 февраля, 1/4 финала – 2-3 марта, 1/2 финала – 21-22 апреля, финал – 12 мая.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Воронеже в рамках 17 тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ против "Факела". Игра состоится в субботу, 24 октября, в 18:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС