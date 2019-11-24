"Крылья Советов" на выезде в Москве уступили местному ЦСКА – 0:1

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Единственный гол хозяева забили на 75-й минуте. Красивым дальним ударом мяч под перекладину ворот Сергея Рыжикова отправил Никола Влашич.Это был заключительный выездной матч с участием "Крыльев" в 2019 году.Два оставшихся до зимнего перерыва поединка – против "Уфы" и "Урала" – наша команда проведет в Самаре.Ближайшая встреча с "Уфой" состоится на "Самара Арене" 30 ноября и начнется в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС