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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Команды Самарской области - победители всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч"

27 июня 2019 19:20
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Среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта
В городе Раменское (Московская область) состоялся финал всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч" среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта "Волейбол – в школу").

В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2004-2005 годов рождения), созданные на базе общеобразовательных организаций. В финале выступали по 16 команд, победители отборочных этапов.

В турнире девушек первое место заняла команда МБОУ "Школа №154" (Самара) под руководством тренера Хлопковой Натальи Васильевны. Леванькова Яна была признана лучшим нападающим, а Авдеенко Александра - самым перспективным игроком.

В турнире юношей побед у команд ГБОУ ООШ №11 г.о. Новокуйбышевск под руководством тренера Шишулина Алексея Викторовича. Новинкин Даниил был признан лучшим подающим игроком турнира. 
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