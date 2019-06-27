Команды Самарской области - победители всероссийских соревнований по волейболу "Серебряный мяч"

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В соревнованиях принимают участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2004-2005 годов рождения), созданные на базе общеобразовательных организаций. В финале выступали по 16 команд, победители отборочных этапов.В турнире девушек первое место заняла команда МБОУ "Школа №154" (Самара) под руководством тренера Хлопковой Натальи Васильевны. Леванькова Яна была признана лучшим нападающим, а Авдеенко Александра - самым перспективным игроком.В турнире юношей побед у команд ГБОУ ООШ №11 г.о. Новокуйбышевск под руководством тренера Шишулина Алексея Викторовича. Новинкин Даниил был признан лучшим подающим игроком турнира.