Команда из Самарской области стала победителем турнира по баскетболу на призы полпреда Президента РФ в ПФО
21 февраля 2020 22:04
130
«Баскетбол -это особый вид спорта, очень яркий и зрелищный, — сказал Игорь Комаров. — Я думаю, что сегодняшнее соревнование, в котором участвуют команды со всех регионов Приволжского округа, будет ярким событием сезона».
Юношеский турнир по баскетболу на призы Полпреда Президента России в Приволжском округе в этом году прошёл впервые. Самарская область не случайно стала площадкой турнира: в регионе регулярно проходят статусные спортивные соревнования по разным дисциплинам. К примеру, в прошлом году губерния принимала VIII Молодежные Российско-китайские летние игры, чемпионат России по боксу и Чемпионат мира по спидвею. Особое внимание в губернии уделяется развитию баскетбола: область не только активно участвует в школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет», но и проводит собственный крупный турнир Samara Open. Напомним, что турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Ю.П.Тюленева был создан ещё 10 лет назад по инициативе еще тогда мэра Самары Дмитрия Азарова. За годы существования турнир вышел на международный уровень — в нем принимают участие команды из других регионов и зарубежных стран, таких, как Польша, Казахстан, Литва, Латвия и Эстония.
Приветствуя участников соревнования, Глава региона поблагодарил их за игру, а также отметил, что они «сегодня подарили городу праздник». Также Дмитрий Азаров выразил благодарность Полномочному представителю Президента РФ в ПФО за то, что именно Самарская область выбрана для проведения турнира: «Я хочу поблагодарить Игоря Анатольевича Комарова за то, что сегодня Тольятти стал центром спортивной жизни России: губернаторы ПФО здесь, со своими командами,— сказал Дмитрий Азаров. — Мы обсуждали сегодня вопросы развития детского, массового спорта, и приняли решения, которые будут способствовать развитию спорта и физкультуры в нашей стране. А значит, все новые и новые поколения мальчишек и девчонок будут получать прекрасные залы для занятия спортом, легкоатлетические манежи, бассейны, ледовые дворцы, и спорт по-настоящему станет нормой жизни».
Все игроки сегодняшнего турнира – юноши в возрасте 13-14 лет. Самарскую область в соревнованиях представляла команда тольяттинского СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья». Именно тольяттинцы со счётом 17:12 в финале обыграли команду из Кировской области и стали абсолютными чемпионами, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1970
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1765
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2041
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9049
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9365
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9220
Спорт в регионе
21 февраля 2020 22:04
На протяжении всего дня 14 команд – по одной от каждого из субъектов ПФО — сражались за первенство в турнире формата 3х3. Спорт в регионе
130
21 февраля 2020 20:48
В планах учебно-тренировочного сбора осталось проведение двух контрольных игр. Обе игры пройдут 22 февраля. Спорт в регионе
223
21 февраля 2020 16:08
В Самаре подвели итоги первого года работы центра спортивного тестирования. Спорт в регионе
184
21 февраля 2020 12:47
В конце прошлого года в школе было постелено новое футбольное поле. Спорт в регионе
202
20 февраля 2020 22:22
Благодаря Дмитрию Азаров у оказана дополнительная поддержка тольяттинской футбольной школе. Спорт в регионе
382
20 февраля 2020 13:19
Об этом сообщает Минспорта Самарской области. Спорт в регионе
787
20 февраля 2020 11:36
На поле установили систему досветки газона. Спорт в регионе
218
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
372
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
801
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2736
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1142
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2247
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1702
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
242
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
493
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
563
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1286
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1793
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1816
Мероприятия