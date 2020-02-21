Команда из Самарской области стала победителем турнира по баскетболу на призы полпреда Президента РФ в ПФО

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«Баскетбол -это особый вид спорта, очень яркий и зрелищный, — сказал Игорь Комаров. — Я думаю, что сегодняшнее соревнование, в котором участвуют команды со всех регионов Приволжского округа, будет ярким событием сезона».Юношеский турнир по баскетболу на призы Полпреда Президента России в Приволжском округе в этом году прошёл впервые. Самарская область не случайно стала площадкой турнира: в регионе регулярно проходят статусные спортивные соревнования по разным дисциплинам. К примеру, в прошлом году губерния принимала VIII Молодежные Российско-китайские летние игры, чемпионат России по боксу и Чемпионат мира по спидвею. Особое внимание в губернии уделяется развитию баскетбола: область не только активно участвует в школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет», но и проводит собственный крупный турнир Samara Open. Напомним, что турнир по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Ю.П.Тюленева был создан ещё 10 лет назад по инициативе еще тогда мэра Самары Дмитрия Азарова. За годы существования турнир вышел на международный уровень — в нем принимают участие команды из других регионов и зарубежных стран, таких, как Польша, Казахстан, Литва, Латвия и Эстония.Приветствуя участников соревнования, Глава региона поблагодарил их за игру, а также отметил, что они «сегодня подарили городу праздник». Также Дмитрий Азаров выразил благодарность Полномочному представителю Президента РФ в ПФО за то, что именно Самарская область выбрана для проведения турнира: «Я хочу поблагодарить Игоря Анатольевича Комарова за то, что сегодня Тольятти стал центром спортивной жизни России: губернаторы ПФО здесь, со своими командами,— сказал Дмитрий Азаров. — Мы обсуждали сегодня вопросы развития детского, массового спорта, и приняли решения, которые будут способствовать развитию спорта и физкультуры в нашей стране. А значит, все новые и новые поколения мальчишек и девчонок будут получать прекрасные залы для занятия спортом, легкоатлетические манежи, бассейны, ледовые дворцы, и спорт по-настоящему станет нормой жизни».Все игроки сегодняшнего турнира – юноши в возрасте 13-14 лет. Самарскую область в соревнованиях представляла команда тольяттинского СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья». Именно тольяттинцы со счётом 17:12 в финале обыграли команду из Кировской области и стали абсолютными чемпионами, передает пресс-служба облправительства.