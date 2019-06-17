Команда "КС-ЦПФ" начала с побед в зональном этапе Первенства России

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За выход в финальную часть Первенства юноши "Крыльев" борются с командами: СШОР-14-Волга (Саратов), "Дорожник" (Каменка), "Виктория" (Самара) и "Академия" (Тольятти). Наша команда провела первые игры и одержала в них победы - со счетом 7:0 был разгромлен "Дорожник", также со счетом 1:0 была обыграна самарская "Виктория".Матч с тольяттинской "Академией" пройдет сегодня, 17 июня. В четверг, 20 июня, самарцы сыграют с ульяновским СШОР-14-Волга. Матчи плей-офф между командами из подгрупп пройдут 22 и 23 июня, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"