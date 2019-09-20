Кокорин не сыграет в РПЛ до 2020 года
20 сентября 2019 19:14
108
— Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой, — написал главный тренер "Зенита" Сергей Семак в "Инстаграме".
По его мнению, Кокорина наказали за проступок, "который совершали 99% мужского населения". Семак иронизирует, что Кокорина теперь признали опасным не только для общества, но и для футбола.
Отметим, что сыграть в РПЛ Кокорин не сможет до открытия следующего трансферного окна и периода заявок игроков. Он стартует 22 января 2020 года и продлится месяц.
Фото © ТАСС / Ольга Мальцева/life.ru
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1425
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1217
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1508
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8391
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8843
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8543
Спорт в регионе
20 сентября 2019 20:02
В Российском футбольном союзе отметили, что футболист может быть в установленном порядке заявлен в ближайший очередной регистрационный период. Спорт в регионе
73
20 сентября 2019 19:14
Российский футбольный союз отказался регистрировать футболиста "Зенита", чтобы он мог сыграть в первой части чемпионата страны. Спорт в регионе
108
20 сентября 2019 18:55
Наша команда вышла в полуфинал Кубка России. Спорт в регионе
106
20 сентября 2019 18:50
"Крылья Советов" будут выступать в группе "А". Соперниками самарцев будут команды из Перми, Омска и Сочи. Спорт в регионе
126
20 сентября 2019 14:28
В Москве прошел финал Кубка России по мини-гольфу. Спорт в регионе
192
20 сентября 2019 14:12
В Хабаровске завершился личный чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Спорт в регионе
166
19 сентября 2019 15:21
Виктория продемонстрировала отличную спортивную подготовку и, несмотря на серьезную конкуренцию, завоевала бронзовую медаль соревнований. Спорт в регионе
336
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
300
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
532
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
332
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
840
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
382
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
658
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1049
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
734
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
972
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1144
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
567
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2408
Мероприятия
Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны