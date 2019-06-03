Камерунский полузащитник попросился в сборную России по футболу
3 июня 2019 17:45
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"Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе "Локомотива". Мне тяжело принять решение. Столько лет прожил в России, мне здесь все нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна? Не знаю", - цитирует 23-летнего полузащитника "Интерфакс".
Гаэль Ондуа родился в Камеруне, а с детских лет живет в России, где работает его отец. Воспитывался в школе московского "Локомотива", сезон-2018/19 провел в махачкалинском "Анжи".
По словам футболиста, в России он пока считается легионером, но совсем скоро, через пару месяцев, он должен получить гражданство.
На сегодняшний день в сборной России были задействованы несколько иностранцев, получивших паспорт РФ - это бразильцы Маринато Гилерме, Марио Фернандес и Ари, а также Роман Нойштедтер, сменивший немецкое гражданство на российское.
Фото: pixabay
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