Исполком РФС признал ОЛИМП-Первенство ПФЛ завершенным
15 мая 2020 21:02
106
В группе «Урал-Приволжье» ОЛИМП-Первенства ПФЛ итоговое турнирное положение команд зафиксировано по результатам 17-ти туров.
Таким образом, ФК «Акрон» (Тольятти), занимающий верхнюю строчку своей территориальной группы, получил право делегироваться в вышестоящий дивизион.
В случае успешного прохождения процедуры лицензирования в ФНЛ в сезоне 2020/21 «Акрон» станет участником Первенства ФНЛ, передает fcakron.ru.
Фото: fcakron.ru
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
2342
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
2008
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2306
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9258
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9653
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9423
Спорт в регионе
15 мая 2020 21:02
ФК «Акрон» (Тольятти), занимающий верхнюю строчку своей территориальной группы, получил право делегироваться в вышестоящий дивизион. Спорт в регионе
106
15 мая 2020 18:07
Самое крупнейшее и популярное соревнование по футболу – Лига Чемпионов. На начальном этапе Лиги букмекеры предлагают интересные варианты ставок и их... Спорт в регионе
43
14 мая 2020 17:04
Дмитрий Азаров: "Конкурс, который мы объявили заблаговременно, мы обязательно доведем до конца и получим высокопрофессиональные предложения по развитию... Спорт в регионе
653
Спортивные достижения
27 апреля 2020 14:00Ставки на бокс - это прибыльно?
Сегодня самым популярным и весьма прибыльным видом заработка в интернете являются ставки на спорт. Спортивные достижения
499
7 марта 2020 08:19Ставки на футбол. Важность прогнозов.
Футбол – тот вид спорта, который заполоняет сердца болельщиков. Сегодня можно не только получать удовольствие, но и выгоду. Спортивные достижения
1199
23 февраля 2020 00:11
В День святого Валентина 14 февраля в регионе поженились более 160 пар. Спортивные достижения
543
Видео
11 мая 2020 13:09
Автомобиль перевернулся на обочину. Происшествия
859
9 мая 2020 13:15
Также робот напоминает о необходимости мыть руки. В мире
1081
9 мая 2020 12:55
Сражения за Ржев являются одной из самых кровопролитных, героических и при этом недосказанных страниц Великой Отечественной войны. 75 лет ПОБЕДЫ
1099
9 мая 2020 11:30
Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — «Запасной столицей» страны. 75 лет ПОБЕДЫ
1113
9 мая 2020 10:20
В ответном видеоролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту. 75 лет ПОБЕДЫ
972
9 мая 2020 09:42
Специально для этой акции песня была переведена на национальные языки. 75 лет ПОБЕДЫ
1009
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
2606
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
1983
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
2581
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
2814
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
2959
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
3409
Мероприятия