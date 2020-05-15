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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Исполком РФС признал ОЛИМП-Первенство ПФЛ завершенным

15 мая 2020 21:02
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ФК «Акрон» (Тольятти), занимающий верхнюю строчку своей территориальной группы, получил право делегироваться в вышестоящий дивизион.
Сегодня на Исполкоме РФС было принято решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в первой и второй лигах российского футбола.

В группе «Урал-Приволжье» ОЛИМП-Первенства ПФЛ итоговое турнирное положение команд зафиксировано по результатам 17-ти туров.

Таким образом, ФК «Акрон» (Тольятти), занимающий верхнюю строчку своей территориальной группы, получил право делегироваться в вышестоящий дивизион.

В случае успешного прохождения процедуры лицензирования в ФНЛ в сезоне 2020/21 «Акрон» станет участником Первенства ФНЛ, передает fcakron.ru.



Фото:   fcakron.ru
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