Дмитрий Азаров посетил ФОК в селе Савруха
5 сентября 2019 19:33
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Долгожданный ФОК, строительство которого велось с 2014 года, открылся в мае этого года. В двухэтажном здании расположен универсальный спортзал, тренажерный и зал единоборств. Сейчас в «Сириусе» занимается 260 ребят, предпочтение отдается игровым видам спорта – футбол, баскетбол, волейбол, есть секции конного спорта и лыжных гонок, на базе ФОКа также занимаются девушки-черлидиры.
Много подростков Саврухи сделало ставку на единоборства – здесь занимается 115 человек. Среди них есть участники крупных соревнований – чемпионы области по универсальному бою, панкратиону. Немаловажно, что ребята постарше – победители различных соревнований – не уезжают, а работают в родном селе инструкторами и тренерами.
ФОК в Саврухе входит в детско-юношескую спортивную школу при Подбельской средней школе им. Героя Советского Союза Н.С. Доровского, поэтому с ребятами из Саврухи занимаются опытные тренера. Алексей Гайдуков девятый год каждый день приезжает из Подбельска в Савруху, чтобы заниматься с местными ребятами. Возраст у его баскетболистов различный, однако тренер перед всеми ставит одну задачу – стать лидерами.
«Мы живем в сельской местности, откуда сложно пробиться на серьезный уровень. Но если не ставить такую цель – зачем заниматься? Поэтому ставим перед собой максимальную планку», – говорит мастер спорта.
Такой подход приносит результаты. Несколько парней и девчонок уже заиграны за различные сборные, команда села играет в первенстве «КЭС-баскет». А Артем Ярхунин в прошлом году стал чемпионом первенства Приволжского федерального округа в составе сборной региона, а уже в сентябре готовится играть за сборную Отрадного в первенстве области.
Артем рассказал губернатору, что баскетболом и футболом начал заниматься одновременно – во второго класса, но потом сосредоточился исключительно на баскетболе.
«Правильно говорят: баскетбол – лучшая игра с мячом, – пояснил спортсмен. – В футбол можно играть полтора часа, а счет будет 0-0. Здесь же несколько секунд – и ход игры может кардинально измениться. Там скучновато, здесь же азарт, адреналин».
Дмитрий Азаров пожелал Артему и другим баскетболистам удачи в спортивной карьере, отметив, что в селе созданы очень хорошие условия для тренировок.
Саврушенский ФОК расположен по соседству со школой им. Почетного гражданина Самарской облати Н.Т. Кукушкина. Здесь по нацпроекту «Образование» оборудованы сразу 2 кабинета «Точка роста». Теперь ребята с удовольствием занимаются 3д-моделированием, робототехникой, изучают оказание первой помощи на современных манекенах.
Здесь же – школьный музей с богатой экспозицией. Смотритель рассказала, что развитием музея активно занимаются 35 школьников – это больше 10% от их общего числа. Музей активно готовится к Году памяти и славы и 75-летию Великой Победы, передает пресс-служба облправительства.
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