Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 5 сентября, 20:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/09:
USD 66.5
-0.41
EUR 73.06
-0.14
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Дмитрий Азаров посетил ФОК в селе Савруха

5 сентября 2019 19:33
28
Долгожданный ФОК, строительство которого велось с 2014 года, открылся в мае этого года. В двухэтажном здании расположен универсальный спортзал, тренажерный и зал единоборств.
В четверг, 5 сентября, во время рабочей поездки в Похвистневский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ознакомился с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса «Сириус» в селе Савруха.

Долгожданный ФОК, строительство которого велось с 2014 года, открылся в мае этого года. В двухэтажном здании расположен универсальный спортзал, тренажерный и зал единоборств. Сейчас в «Сириусе» занимается 260 ребят, предпочтение отдается игровым видам спорта – футбол, баскетбол, волейбол, есть секции конного спорта и лыжных гонок, на базе ФОКа также занимаются девушки-черлидиры.

Много подростков Саврухи сделало ставку на единоборства – здесь занимается 115 человек. Среди них есть участники крупных соревнований – чемпионы области по универсальному бою, панкратиону. Немаловажно, что ребята постарше – победители различных соревнований – не уезжают, а работают в родном селе инструкторами и тренерами.

ФОК в Саврухе входит в детско-юношескую спортивную школу при Подбельской средней школе им. Героя Советского Союза Н.С. Доровского, поэтому с ребятами из Саврухи занимаются опытные тренера. Алексей Гайдуков девятый год каждый день приезжает из Подбельска в Савруху, чтобы заниматься с местными ребятами. Возраст у его баскетболистов различный, однако тренер перед всеми ставит одну задачу – стать лидерами.

«Мы живем в сельской местности, откуда сложно пробиться на серьезный уровень. Но если не ставить такую цель – зачем заниматься? Поэтому ставим перед собой максимальную планку», – говорит мастер спорта.

Такой подход приносит результаты. Несколько парней и девчонок уже заиграны за различные сборные, команда села играет в первенстве «КЭС-баскет». А Артем Ярхунин в прошлом году стал чемпионом первенства Приволжского федерального округа в составе сборной региона, а уже в сентябре готовится играть за сборную Отрадного в первенстве области.

Артем рассказал губернатору, что баскетболом и футболом начал заниматься одновременно – во второго класса, но потом сосредоточился исключительно на баскетболе.

«Правильно говорят: баскетбол – лучшая игра с мячом, – пояснил спортсмен. – В футбол можно играть полтора часа, а счет будет 0-0. Здесь же несколько секунд – и ход игры может кардинально измениться. Там скучновато, здесь же азарт, адреналин».

Дмитрий Азаров пожелал Артему и другим баскетболистам удачи в спортивной карьере, отметив, что в селе созданы очень хорошие условия для тренировок.

Саврушенский ФОК расположен по соседству со школой им. Почетного гражданина Самарской облати Н.Т. Кукушкина. Здесь по нацпроекту «Образование» оборудованы сразу 2 кабинета «Точка роста». Теперь ребята с удовольствием занимаются 3д-моделированием, робототехникой, изучают оказание первой помощи на современных манекенах.

Здесь же – школьный музей с богатой экспозицией. Смотритель рассказала, что развитием музея активно занимаются 35 школьников – это больше 10% от их общего числа. Музей активно готовится к Году памяти и славы и 75-летию Великой Победы, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1385
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1188
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1470
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8350
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8801
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8506
Весь список
Спорт в регионе
5 сентября 2019  19:33
Долгожданный ФОК, строительство которого велось с 2014 года, открылся в мае этого года. В двухэтажном здании расположен универсальный спортзал, тренажерный и зал единоборств.
Дмитрий Азаров посетил ФОК в селе Савруха
Долгожданный ФОК, строительство которого велось с 2014 года, открылся в мае этого года. В двухэтажном здании расположен универсальный спортзал, тренажерный и зал... Спорт в регионе
28
5 сентября 2019  15:55
Интервью главного тренера
Миодраг Божович: Пауза – хорошая возможность для нас дополнительно поработать
Интервью главного тренера "Крыльев Советов" о тренировочных планах команды, работе Сергея Корниленко в тренерском штабе, новичке "Крыльев" Виталии... Спорт в регионе
127
5 сентября 2019  15:23
6 и 7 сентября.
В Самаре пройдет чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах
6 и 7 сентября.   Спорт в регионе
128
5 сентября 2019  15:19
Первенство России в Тольятти – один из этапов отбора сильнейших спортсменов в сборные России в классе Оптимист на первенства мира и Европы 2020 года.
В Тольятти состоится первенство России по парусному спорту
Первенство России в Тольятти – один из этапов отбора сильнейших спортсменов в сборные России в классе Оптимист на первенства мира и Европы 2020 года.   Спорт в регионе
129
5 сентября 2019  15:16
Планируется участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга. Оренбурга. Саратова, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и других регионов.
В Самаре пройдет всероссийский турнир по настольному теннису
Планируется участие более 100 спортсменов из Екатеринбурга. Оренбурга. Саратова, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области и других регионов.   Спорт в регионе
136
5 сентября 2019  13:27
Самарец Данила Чикарев сыграет на Кубке Европы по баскетболу 3х3
Самарец Данила Чикарев сыграет на Кубке Европы по баскетболу 3х3
С 6 по 8 сентября в Тбилиси (Грузия) пройдет Кубок Европы U18 по баскетболу 3х3. Спорт в регионе
165
5 сентября 2019  11:16
В Самарской области пройдёт открытый Чемпионат по болотному футболу
В Самарской области пройдёт открытый Чемпионат по болотному футболу
.Он снова пройдёт на марафоне Хрящёвка Challenge.  Спорт в регионе
169
Весь список


Видео
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
256
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
506
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
357
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
325
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
558
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1483
Весь список

Фоторепортажи
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
454
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2218
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
418
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
698
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
508
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
640
Весь список

Мероприятия
В региональном штабе ОНФ обсудят вопросы реализации национального проекта «Образование»
5 сентября во всем мире празднуют Международный день благотворительности
В Струковском саду отметят День дружбы народов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные