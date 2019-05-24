Боксеры школы "Ринг" выиграли 18 медалей чемпионата Самарской области
24 мая 2019 17:49
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Спортсменами ГАУ «СШОР №4 «Ринг» завоевано 18 призовых мест.
Список, завоевавших золотые медали здесь, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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