Боксер школы «Ринг» стал бронзовым призёром международных соревнований
13 августа 2019 14:53
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В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Беларуси, Германии, Литвы, Финляндии, Швеции и других стран.
Школу бокса олимпийского резерва «Ринг» в составе сборной команды России представлял кандидат в мастера спорта Тимур Авдоян (в/к +91, тренер Хаджиониди В.Е.). Тимур стал бронзовым призёром соревнований, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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