Боксер школы «Ринг» стал бронзовым призёром международных соревнований

81

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Беларуси, Германии, Литвы, Финляндии, Швеции и других стран.Школу бокса олимпийского резерва «Ринг» в составе сборной команды России представлял кандидат в мастера спорта(в/к +91, тренер Хаджиониди В.Е.). Тимур стал бронзовым призёром соревнований, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО