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Баскетбольный клуб "Самара" обыграл команду "Университет-Югра" из Сургута

18 декабря 2020 22:37
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В победном матче вместе с земляками за нашу команду болел губернатор Дмитрий Азаров.

Со старта 1-й четверти волжане начали активно, переигрывали оппонентов как в борьбе под щитом, так и на периметре. Особенно выделялись Артемс Бутянковс и Игорь Смыгин, "настрелявшие" по 9 очков. Как итог - преимущество хозяев площадки после первой десятиминутки - 36-16. В дальнейшем самарцы наращивали результат и к перерыву счёт на табло был 59-35.

В 3-й четверти подопечные Игоря Грачева расслабились, а игроки "Югры" добавили в агрессии. Был момент, когда отставание сократилось до 9 очков. Тренерский штаб самарцев даже взял тайм-аут. Но десятиминутка завершилась в пользу гостей - 16-28.

В 4-й четверти инициативу вновь прибрали баскетболисты "Самары", преодолевшие рубеж в 100 очков. Итоговый счёт - 104-77 в пользу самарцев.

После матча главного тренера БК "Самара" Игоря Грачева за вклад в баскетбол региона отметил благодарностью губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кроме того, баскетбольный клуб "Самара" обрёл нового председателя попечительского совета. Кандидатуру первого-вице губернатора - председателя Правительства региона Виктора Кудряшова рекомендовал руководитель областной федерации баскетбола Владимир Аветисян. Члены попечительского совета поддержали это предложение единогласно, передает sova.info.

 

Фото:   sova.info

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