Анастасия Николаева (ЦСКА/Самара) – лучшая в беге с барьерами на 60 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Москве.

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В Москве завершился главный легкоатлетический старт зимнего сезона - 50-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении. За три дня в манеже ЦСКА сильнейшие российские атлеты разыграли 28 комплектов медалей в беге на различные дистанции, толкании ядра, в прыжках в длину, высоту, с шестом, а также в тройном прыжке.Среди победителей турнира в беге на 60 м с барьерами - бронзовый призер Европейского Олимпийского фестиваля, чемпионка России, многократная победительница «Русской зимы», включая турнир 2020 года, бронзовый призер чемпионата России по многоборьям, спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА Анастасия Николаева. Результат 8,19 секунды позволил Анастасии оставить позади чемпионку России Марию Аглицкую (ЦСКА/Санкт-Петербург) – 8,35 секунды. Анна Ватропина с результатом 8,35 секунды стала третьей, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики