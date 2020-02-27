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Анастасия Николаева (ЦСКА/Самара) – лучшая в беге с барьерами на 60 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Москве
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Анастасия Николаева (ЦСКА/Самара) – лучшая в беге с барьерами на 60 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Москве

27 февраля 2020 22:43
108
В Москве завершился главный легкоатлетический старт зимнего сезона - 50-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении.
Анастасия Николаева (ЦСКА/Самара) – лучшая в беге с барьерами на 60 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Москве.

В Москве завершился главный легкоатлетический старт зимнего сезона - 50-й чемпионат России по легкой атлетике в помещении. За три дня в манеже ЦСКА сильнейшие российские атлеты разыграли 28 комплектов медалей в беге на различные дистанции, толкании ядра, в прыжках в длину, высоту, с шестом, а также в тройном прыжке.

Среди победителей турнира в беге на 60 м с барьерами - бронзовый призер Европейского Олимпийского фестиваля, чемпионка России, многократная победительница «Русской зимы», включая турнир 2020 года, бронзовый призер чемпионата России по многоборьям, спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА Анастасия Николаева. Результат 8,19 секунды позволил Анастасии оставить позади чемпионку России Марию Аглицкую (ЦСКА/Санкт-Петербург) – 8,35 секунды. Анна Ватропина с результатом 8,35 секунды стала третьей, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.




Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики
 
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