Александр Логинов выиграл спринт на ЧМ по биатлону
15 февраля 2020 23:59
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Впервые за 12 лет золото в этой гонке досталось России, передает Лайф.
Фото: Твиттер
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