Александр Анюков возвращается в Самару

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В предстоящем сезоне защитникбудет выступать за "Крылья Советов". Александр является воспитанником самарского футбола. Первым его футбольным клубом был "Самарец". Сезон 2000 года он начал во втором дивизионе в составе "Крыльев Советов-2" (18 матчей, 1 гол). С 2000 по 2005 год провел 71 игру за основной состав "Крыльев Советов", забил 3 мяча. Первые футбольные трофеи Александр завоевал в составе нашего клуба. В 2004 году он получил медаль за участие в финале Кубка России и бронзовую медаль за 3-е место в Чемпионате России. С 2005 года выступал за Санкт-Петербургский "Зенит". В составе питерцев Александр пять раз становился Чемпионом России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. За 14 сезонов провел 271 матч, забил 11 мячей. В прошлом сезоне, будучи капитаном команды, завершил карьеру игрока в "Зените". Являясь игроком "Крыльев Советов", Анюков начал выступление за сборную России в 2004 году. В 2008-м году завоевал бронзовые медали Чемпионата Европы, всего за национальную сборную провел 77 игр, забил один мяч. В прошлом году он представлял Самару, являясь послом "ЧМ-2018".В субботу Александр прибыл в расположение самарской команды и начал подготовку к матчу с ЦСКА вместе с новыми партнерами. Александр Анюков будет внесен в нашу заявку на сезон под номером 22.Переход Александра Анюкова в "Крылья Советов" прокомментировал Председатель Совета Директоров нашего клуба Александр Фетисов:– Самарским болельщикам не нужно представлять Александра. Все прекрасно знают его футбольные качества. Он является одним из самых титулованных российских игроков, родившихся в Самаре. Очень рад, что трудные переговоры, которые мы вели более месяца, успешно завершены. Вы видите, что в этом году мы привлекли группу молодых самарских воспитанников, которые прошли полноценные летние сборы. Сейчас все они входят в обойму команды. С приходом Александра "самарское лобби" расширяется, и его опыт поможет не только молодым игрокам, но и родному клубу, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"