В Самаре проходят Российско-Китайские молодежные летние игры
20 июня 2019 11:40
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Матчи по гандболу, пляжному волейболу и футболу, поединки тхэквондистов и велосипедная гонка, заплывы пловцов и турнир по художественной гимнастике с участием трех сборных. Совместные тренировки, мастер-класс олимпийских чемпионок по гандболу, экскурсии по Волге на теплоходе и по музеям города. Все это - Восьмые Российско-Китайские молодежные летние игры, которые стартовали в Самаре 15 июня и завершатся в пятницу, 21 июня, пишет "Волжская коммуна".
В июле 2005 года Президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о проведении Российско-Китайских молодежных летних игр, которые начиная с 2006-го каждые два года проходят поочередно в каждой из стран. За это время Игры принимали Тяньцзинь, Москва, Пекин, Пенза, Шанхай, Иркутск и Гуанчжоу.
С 2016 года проводятся подобные зимние игры.
Право стать столицей Игр-2019 досталось Самаре по результатам визита в наш город делегации КНР во главе с замруководителя главного госуправления по физкультуре КНР Гао Чжидэном и делегации Минспорта РФ - ее возглавлял замминистра Сергей Косилов.
Провести турнир хотели многие регионы России. «После тщательного изучения всех заявок мы сошлись во мнении, что лучшие условия для проведения этих соревнований предлагает Самара», - отметил Косилов.
«Для нас большая честь принимать такой замечательный турнир - Российско-Китайские молодежные игры. Они вносят серьезный вклад в развитие спортивного и культурного обмена, укрепление дружбы между нашими странами и нашими народами», - подчеркнул глава Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона также отметил, что старт VIII Российско-Китайских молодежных игр совпал с еще одним значимым для региона событием - годовщиной проведения первого матча ЧМ-2018 в Самаре.
«Символично, что игры открываются в день, когда ровно год назад на Самарской земле прошел матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Сегодня, привлекая такие знаковые спортивные события на территорию Самарской области, мы используем наследие чемпионата. Спортивные объекты, инфраструктурные объекты, туристическая инфраструктура, включая гостиницы, - все это должно работать на постоянной основе, служить жителям области и способствовать развитию региона, - акцентировал внимание глава региона. - Мы рады принимать гостей со всего мира. На чемпионате мира у нас побывали представители более 140 стран. Мы были рады на нашем турнире видеть дорогих братьев, друзей из КНР. Уверен, что та атмосфера доброжелательности, которая царила на Самарской земле в дни чемпионата, будет царить и в эти дни».
Руководитель делегации КНР Ли Цзяньмин, в свою очередь, поблагодарил правительство Самарской области и России за поддержку и внимание, уделяемое этим соревнованиям.
«Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин и Президент России Владимир Путин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Думаю, Игры внесут большой вклад в развитие дружеских отношений между нашими странами и окажут положительное влияние на политику России и Китая, - отметил господин Ли. - На Самарской земле нас встречают доброжелательные и приветливые люди. Я абсолютно уверен в успехе проведения Игр».
Восьмые Российско-Китайские молодежные летние игры проходят по восьми видам спорта: футболу, гандболу, велоспорту на шоссе, пляжному волейболу, тхэквондо (олимпийская версия ВТФ), бадминтону, художественной гимнастике и плаванию. Для их проведения задействованы стадионы «Металлург» и «Самара Арена», спорткомплексы «Молодежный», «Грация», «МТЛ Арена» и «Маяк», бассейн ЦСКА/Самара, набережная Волги под Полевым спуском.
Выбор видов спорта для программы Игр оказался непростым. Организаторы с российской стороны хотели провести соревнования по настольному теннису - в нем китайцы впереди планеты всей, по дзюдо и спортивной гимнастике. Но представители китайской делегации предложили вместо тенниса бадминтон, вместо дзюдо - олимпийское тхэквондо, а спортивную гимнастику заменили на художественную. Аргументировали тем, что рассматривают Игры не столько как состязание, сколько как возможность получить у друзей-соперников из России знания и опыт в тех видах, где сами пока еще не являются лидерами.
В составах сборных России и Китая по 205 спортсменов. Честь сборной РФ по пляжному волейболу среди юношей и девушек и футбольной сборной страны у юношей доверено защищать представителям Самарской области. У «пляжников» - это воспитанники новокуйбышевской и самарской школ волейбола, а у футболистов - представители Академии им. Коноплева, ЦПФ-«Крылья Советов» и «Лады».
Художественная гимнастика стала единственным видом спорта на этих Играх, где соревнуются три сборные. Но команда Самарской области выступает вне зачета, что не помешало ей набрать в групповых упражнениях вторую, после сборной РФ, сумму баллов. За хозяек турнира выступали Ксения Краснова, Полина Камалеева, Карина Трофимова, Яна Беленчук, Полина Сомова и Елизавета Никишина.
...Выступление китаянки Пэн Жанья завершало первый день соревнований по художественной гимнастике. 15-летняя спортсменка так волновалась, представляя композицию с лентой на суд зрителей и арбитров, что допустила грубую ошибку - лента запуталась. Когда Пэн удалось справиться с капризным предметом и продолжить выступление, многочисленные зрители наградили аплодисментами гостью из Поднебесной. Потом Пэн Жанья рассказала, что занимается гимнастикой пять лет, занимала призовые места на национальных первенствах.
«Наши гимнастки волновались, ошибались. Мы успокаивали их, говоря, что участие в Российско-Китайских играх - это в первую очередь обучение. И отличная возможность увидеть, как тренируются сильные российские гимнастки, выступить рядом с ними, - отметила тренер сборной Китая Чжан Додо. - За время, проведенное в Самаре, мы почерпнули много нового в тренировочном процессе».
Ожидаемую победу в групповых упражнениях одержала сборная России. В личном зачете трио победителей составили россиянки: выиграла Анастасия Симакова (Омская область), второе место - у Александры Скубовой из Московской области, третье место - у Дарии Сергаевой из Нижегородской области.
А вчера первую гонку из программы Игр-2019 провели велосипедисты. Известно, что в Китае многие предпочитают передвижение на велосипедах моторному транспорту.
«Езда на велосипеде и бег, пожалуй, самые популярные сейчас виды спорта в Китае и среди обычных людей, и среди спортсменов. Очень хорошо развита велосипедная инфраструктура. Потому на высоком уровне находится и велосипедный спорт, - поделился с «ВК» вице-президент ассоциации велоспорта Китая Хао Чянг. - Мы познакомились с условиями в Самаре и остались довольны: трасса хорошая, организация на высшем уровне, радушный прием. И нам очень нравится погода, голубое небо, зеленая трава. Глаза отдыхают после индустриальных пейзажей Китая».
Сборная России на 80% составлена из воспитанников губернской школы велоспорта, которым привыкать к трассе не пришлось. На финише индивидуальной гонки на 21,6 км три первых места заняли представители российской команды. Выиграл Денис Савельев, вторым стал Никита Софронов (оба - Самарская область), третьим - Александр Березняк из Саратова. Быстрейший из китайских спортсменов Лю Цзячэн приехал четвертым.
А вот у девушек на 14,4 км класс продемонстрировали китаянки. Они заняли первые девять (!) строчек протокола. Выиграла Чжоу Цюин, вторая - Ван Явэй, третья - Чэнь Сыи. Лучшая из россиянок - Алия Зяббарова из Самарской области - стала 10-й.
Одна из сильнейших команд на Российско-Китайских играх - наша сборная по женскому футболу. Под началом экс-футболистки тольяттинской «Лады» Ольги Порядиной собраны лучшие игроки страны в своем возрасте.
В составе российской команды есть несколько новичков, но все же у большинства девчонок уже есть немалый опыт игр на международной арене. В мае россиянки играли на «Турнире развития» УЕФА, где соперничали со сборными Португалии, США и Мексики. В основном составе сборной - защитник самарского ЦСКА София Иванова. А вот сборная Китая была собрана семь месяцев назад.
«Мы провели предварительный турнир с участием 15-20 команд и отобрали девушек в сборную», - рассказал тренер сборной Китая австралиец Мэттью Росс. Под его руководством девушки провели лишь несколько сборов. 16 июня китаянки в этом составе сыграли свой первый международный матч.
Гостьи поначалу нервничали, а сборная России при поддержке своих трибун – на «Металлурге» собралось более 1000 зрителей - на 30-й минуте открыла счет: выход один на один реализовала центрфорвард сборной Алана Чочиева. Во втором тайме Полина Юкляева закрепила преимущество сборной России - 2:0. «От соперника мы ожидали именно такого футбола. Выиграли заслуженно, а девочки играли с запредельным настроем», - характеризует игру Ольга Порядина.
Исход противостояния женских футбольных сборных России и Китая решится в трех матчах. Финальный поединок пройдет 20 июня в 18.00 на «Самара Арене».
Во вторник в спорткомплексе «Молодежный» прошла совместная тренировка игроков сборных России и Китая по гандболу с участием олимпийских чемпионок и чемпионок мира Ирины Близновой, Екатерины Маренниковой, Татьяны Ерохиной и Надежды Муравьевой.
Но гандбольная программа на Играх-2019 началась с победы сборной России в первом матче серии - 30:20. В составе россиянок - 10 воспитанниц тольяттинской КСДЮСШОР-10 и четыре игрока из Москвы, Майкопа и Краснодара. Команду готовили старший тренер Игорь Шкробот и тренер «Лады» Екатерина Маренникова.
«Было интересно увидеть, что умеют и чего не умеют китаянки. Поначалу мы от них ожидали большего. Но после победы сошлись во мнении: сборная Китая - непростой соперник. Игроки невысокие, резкие, быстрые, хорошо владеют кистевыми бросками и передачами. Мы оказались сильнее благодаря тому, что костяк - это игроки из Тольятти, и мы хорошо понимаем друг друга», - отметила капитан сборной России, тольяттинка Алена Осипова.
Что касается тренировки, то она проходила по составленному Игорем Шкроботом плану, в котором были прописаны не только каждое упражнение, выполняемое российско-китайской группой гандболисток. Но и роль каждой из знаменитых помощниц тренера. Бывший голкипер «Лады» и сборной Татьяна Ерохина работала с вратарями, Маренникова и Близнова показывали новые упражнения, а Муравьева внимательно наблюдала за действиями 15-летних игроков и корректировала ошибки.
19 июня в 17.00 сборные России и Китая по гандболу сыграют в «Молодежном» матч №2,
21 июня (начало в 11.00) - матч № 3.
Вчера же состоялась встреча замминистра спорта РФ Сергея Косилова и замруководителя Главного госуправления спорта КНР Ли Цзяньмина, которые обсудили проведение в 2020 году Российско-Китайских зимних игр-2020. Скорее всего, они пройдут в северо-восточной провинции Цзилинь.
"Мы с удовольствием принимаем гостей со всего мира. На чемпионате мира по футболу у нас побывали представители более 140 стран. А на этом турнире рады видеть дорогих братьев, друзей из КНР. Уверен - та атмосфера доброжелательности, которая царила на Самарской земле в дни ЧМ-2018, сохранится и во время Российско-Китайских игр", - заявил Дмитрий Азаров.
Фото: Дильдина Светлана
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