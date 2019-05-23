Жигулевские гиревики завоевали 8 медалей на этапе Кубка мира
23 мая 2019 13:59
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В Санкт-Петербурге состоялся 3-й этапа Кубка ира по гиревому спорту. В нем принимали участие 217 спортсменов из 12 стран, в том числе 8 спортсменов ЦВР «Успех» г.о. Жигулёвск, тренирующиеся в Жигулёвском государственном колледже.
В итоге у жигулевских гиревиков 8 золотых и 4 серебряных медалей.
Ирина Пашкова в конце мая отправится на чемпионат Европы среди юниоров. Александр Балдин и Юрастов Станислав приглашены для участия в чемпионате России, который состоится 13-16 июня в Казани. В декабре состоится всероссийский турнир в Калуге.
Напомним, что в марте Голодяева Елена и Пикуль Денис, выступая на первенстве России, завоевали золотую и серебряную медали в своих возрастных и весовых категориях. В апреле Пашкова Ирина на первенстве России выиграла бронзовую медаль, выполнив при этом норматив мастера спорта. По результатам соревнований все трое были включены в состав сборных команд России и готовятся к выступлению на чемпионатах Европы, сообщает Минспорта региона.
Фото pixabay.com
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