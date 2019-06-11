Всероссийскую федерацию легкой атлетики не восстановили в правах
11 июня 2019 10:45
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Данное решение было принято на очередном заседании совета ИААФ, пишет СО ОНЛАЙН.
Таким образом, Дмитрий Шляхтин вновь не оправдал надежды российских легкоатлетов, которые продолжат выступать в нейтральном статусе. Напомним, ВФЛА дисквалифицирована в 2015 году после допингового скандала. Дмитрий Шляхтин возглавил ВФЛА в январе 2016 года.
Фото pixabay.com
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