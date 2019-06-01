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В Самаре состоялось региональное первенство Росгвардии по служебному биатлону

1 июня 2019 10:52
99
В Самаре состоялось региональное первенство Росгвардии по служебному биатлону
В общей сложности на дистанцию вышло 19 человек.

В состязаниях, которые проводились на тактическом полигоне Управления Росгвардии по Самарской области, приняли участие пять команд. В общей сложности на дистанцию вышло 19 человек. Им предстояло преодолеть 3 километра с тремя стрелковыми рубежами. В рамках состязаний был организован и легкоатлетический кросс: участникам-мужчинам необходимо было преодолеть 5 километров, а женщинам - три, демонстрируя скорость и выносливость.
По итогам состязаний лучшими стали бойцы ОМОН (г. Тольятти). "Серебро" у сотрудников СОБР "Омега". Замкнула тройку лучших сборная ОМОН (г. Самара), сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

- Чемпионат стал, прежде всего, проверкой навыков, выносливости, характера каждого из претендентов на победу. Участники справились со всеми испытаниями, продемонстрировав хорошие результаты. Биатлон дает шанс каждому спортсмену проявить себя как в легкоатлетической дисциплине, так и в стрельбе, – отметил начальник физической подготовки и спорта начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.

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