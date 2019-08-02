В Самаре проходит турнир «Лето с футбольным мячом»
2 августа 2019 11:57
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Одиннадцатый год подряд по инициативе Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» реализуется проект «Лето с футбольным мячом». В 2009 году состоялись первые соревнования в рамках турнира среди дворовых команд г.о. Самара. С 2011 года проект приобрел региональный масштаб и теперь ежегодно в нем принимают участие все городские округа и муниципальные районы Самарской области. Также в рамках проекта проводятся дружеские матчи, мастер-классы с участием известных спортсменов, творческие конкурсы на тему футбола, масштабные спортивные праздники и культурно-развлекательные мероприятия. Участники турнира получают сувенирную продукцию, памятные призы, эксклюзивные футболки с символикой проекта.
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки в двух возрастных категориях: (9-11 и 12-14 лет). В 2019 году в турнире приняли участие 1081 (одна тысяча восемьдесят одна) команда юношей и 492 команды девушек. Общее количество участников составило 17 942 человека. Турнир проводится в три этапа. Вначале игры проводятся в городских округах и муниципальных районах области, затем проходят групповые и зональные соревнования, по результатам которых сильнейшие команды встречаются в финале.
Турнир «Лето с футбольным мячом» стал визитной карточкой Самарской области. Практикой реализации проекта заинтересовались в других регионах нашей страны. Также с этого года в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», на основе опыта Самарской области федеральной дирекцией проекта было принято решение о запуске нового направления «Дворовый футбол», ключевым мероприятием которого стало проведение ежегодного Всероссийского фестиваля по дворовому футболу. Победители региональных соревнований в возрасте 13 – 14 лет помимо дипломов, медалей и кубков получат право представлять Самарскую область на финале Всероссийского фестиваля по дворовому футболу, который пройдет в конце августа в Санкт-Петербурге.
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