Учредитель «Сызрани-2003» призвал главу областной федерации футбола начать работать
26 декабря 2019 12:47
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Об этом учредитель футбольного клуба «Сызрань-2003» Максим Симонов рассказал в интервью газете «Самарское Обозрение».
«Региональная футбольная общественность имеет богатые традиции, массу небезразличных людей. Поэтому особенно обидно, что областной футбольной федерацией управляет Дмитрий Герасимов. Который, складывается такое впечатление, делает все, чтобы футбола в области вообще не стало. Почему-то все, что делается в этой сфере, делается не благодаря областной федерации, а вопреки ей. В то время как городские федерации трудятся не покладая рук, работы структуры Герасимова не видно вообще. При этом, когда в прошлом году накануне перевыборов руководителя федерации я пытался выдвинуть свою кандидатуру, меня даже рассматривать не стали в этом качестве. Выборы оказались вообще безальтернативными. В Сызрани руководитель областной федерации ни разу не был. Да, мы его открыто критикуем — потому что он не работает. А мы хотим, чтобы он работал», — говорит Симонов.
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