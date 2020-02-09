Тольяттинец Александр Вязовкин - чемпион мира по гребле-индор!
9 февраля 2020 12:10
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В чемпионате мира, проходившем в Париже, принимали участие более 3000 спортсменов из 52 стран.
Александр Вязовкин (тренер Дмитрий Стрельцов, СШОР-6) выиграл золото на дистанции 2000 метров, сообщает Минспорта Самарской области.
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