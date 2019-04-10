Самарским "Крыльям Советов" запретили регистрацию новичков
10 апреля 2019 11:21
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9 апреля в Москве, в Доме футбола состоялись заседания Палаты РФС по разрешению споров. По итогам самарскому клубу вновь запретили регистрацию новых игроков.
Эта мера является обеспечительной и может быть снята, если "Крылья Советов" исполнят свои финансовые обязательства перед двумя футболистами. Речь о бывших игроках самарского клуба Даниле Клёнкине и Азере Алиеве, трудовые договоры с которыми были досрочно расторгнуты. Но предусмотренную в таких случаях компенсацию футболисты до сих пор не получили, пишет ГТРК "Самара".
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