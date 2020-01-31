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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский парасноубордист взял два "серебра" на соревнованиях в Москве

31 января 2020 11:02
91
Самарский парасноубордист взял два серебра на соревнованиях в Москве
У Самарской области есть все шансы развиваться в этом направлении.

Это были первые соревнования для тренера, члена регионального штаба ОНФ в Самарской области Дмитрия Волобоева и спортсмена Сергея Новикова. Турнир "Наше будущее" принес нашей команде две серебряные медали, сообщает РО ОНФ в Самарской области.
Дмитрий Волобоев подготовил спортсмена буквально за два месяца и такой результат - настоящая победа! У Самарской области есть все шансы развиваться в этом направлении, тем более, что парасноуборд - перспективнейший в медальном отношении.
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