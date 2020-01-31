Самарский парасноубордист взял два "серебра" на соревнованиях в Москве

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Это были первые соревнования для тренера, члена регионального штаба ОНФ в Самарской области Дмитрия Волобоева и спортсмена Сергея Новикова. Турнир "Наше будущее" принес нашей команде две серебряные медали, сообщает РО ОНФ в Самарской области.Дмитрий Волобоев подготовил спортсмена буквально за два месяца и такой результат - настоящая победа! У Самарской области есть все шансы развиваться в этом направлении, тем более, что парасноуборд - перспективнейший в медальном отношении.