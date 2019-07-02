Самарские спортсмены завоевали 6 медалей ІІ Европейских игр

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В Минске завершились ІІ Европейские игры. В международных спортивных соревнованиях выступали более 4000 участников из 50 стран. Представители Самарской области в составе сборной РФ завоевали 6 наград.В дзюдо Дарья Межецкая завоевала две золотые медали – в индивидуальном выступлении (весовая категории до 57 кг) и командном турнире среди смешанных сборных. Арман Адамян выиграл золото в весовой категории до 100 килограммов. Анастасия Конкина стала победительницей в командном турнире среди смешанных сборных. Михаил Мельник в индивидуальных прыжках на батуте получил серебро. Ксения Курач вместе с Олесей Ромасенко (Краснодарский край) в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевала бронзу (каноэ-двойка, 500 метров). В Играх также принимали участие Дмитрий Лопин, Валерия Андреева (легкая атлетика, бег) и Андрей Юдин (прыжки на батуте).В общекомандном зачете команда РФ заняла первое место, завоевав 109 наград, из которых 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые.«Поздравляю наших спортсменов, их тренеров, учреждения, которые занимаются их подготовкой, с наградами ІІ Европейских игр! Это хороший результат. Каждая медаль получена в серьезной борьбе при высокой конкуренции. В регионе действует система поддержки спортсменов и призовые места, занятые в Минске, дают им право получить денежные поощрения. Сейчас идет отбор на Олимпийские игры – 2020, поэтому каждый старт, тем более международный, имеет большое значение. Среди самарских спортсменов, выступавших в Минске, есть те, кто обязательно будет претендовать на Олимпиаду», - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.