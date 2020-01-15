Самарские «Крылья Советов» в ближайшее время намерены заключить контракт с защитником Евгением Гапоном
15 января 2020 10:11
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Как стало известно Metaratings.ru, 28-летний футболист, выступающий на левом фланге обороны, уже прибыл в Самару. Сроки и сумма контракта не сообщаются.
В текущем сезоне Гапон провёл за «Химки» 22 матча, в которых получил пять предупреждений.
Ранее Гапон выступал за такие клубы, как «Шинник», «Факел», «Мордовия», «Кубань», «Анжи».
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