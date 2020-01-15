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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские «Крылья Советов» в ближайшее время намерены заключить контракт с защитником Евгением Гапоном

15 января 2020 10:11
155
Самарские Крылья Советов в ближайшее время намерены заключить контракт с защитником Евгением Гапоном из «Химок».
Сроки и сумма контракта не сообщаются. 

Как стало известно Metaratings.ru, 28-летний футболист, выступающий на левом фланге обороны, уже прибыл в Самару. Сроки и сумма контракта не сообщаются.

В текущем сезоне Гапон провёл за «Химки» 22 матча, в которых получил пять предупреждений.

Ранее Гапон выступал за такие клубы, как «Шинник», «Факел», «Мордовия», «Кубань», «Анжи».

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