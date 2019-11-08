Мужская и женская команды БК «Самара» добились непростых побед
8 ноября 2019 10:57
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Команда Игоря Грачева в статусе единоличного лидера мужской Суперлиги-1 гостила в Сургуте. И сумела увезти оттуда победу — 98:93.
Матч против «Университета-Югра» с самого начала проходил с преимуществом самарцев: большую часть времени они вели в счете 10-12 очков. Однако в четвертом периоде сургутяне переломили ситуацию и даже вырвались вперед.
В концовку команды входили вровень. «Самаре» помогли нервы ее лидеров: Игорь Смыгин, Антон Глазунов и Владимир Пичкуров с линии штрафных хладнокровно наказывали соперника за нарушения — это позволило нашей команде довести матч до победы.
98:93 — «Самара» остается единственной командой в Суперлиге без поражений. Самыми результативными в ее составе стали Александр Лавников (22 очка) и Владимир Пичкуров (17 очков).
Следующий матч «Самара» проведет 13 ноября в рамках Кубка России: в ответном поединке 1/8 финала она в Уфе сыграет с «Уфимцем» (первый матч завершился крупной победой «Самары» — 89:59).
Женская команда «Самары» 6 и 7 ноября встречалась со «Спартаком-2» из подмосковного Ногинска. В первом матче «Самара» добилась более чем уверенной победы — 74:46. А вот во втором соперницы поочередно обменивались результативными рывками, отложив решение вопроса о победителе на концовку. И вновь удачливее была команда Виктора Курильчука — 66:60 в пользу «Самары».
В статусе одного из лидеров Суперлиги-2 (четыре матча — четыре победы) «Самара» готовится к первому в сезоне выезду: 16-17 ноября она сыграет в Ростове с «Шахтами», а 20-21-го — в Пензе с «Юностью».
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