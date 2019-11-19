«Крыльям Советов» хотят сократить бюджетное финансирование
19 ноября 2019 13:22
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Руководство Самарской области намерено сократить бюджетное финансирование «Крыльев Советов». Заместитель губернатора Александр Фетисов рассказал, что бюджет клуба на сезон-2020/21 останется без изменений и составит около 1,6 млрд рублей.
— Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров. Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область. Задача на следующий год — достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую — частные партнеры.
В этом сезоне у «Крыльев» были разные игры по результату и качеству футбола, но независимо от уровня соперника команда всегда боролась до конца. Точнее, даже дралась. После массовой потасовки в концовке недавней встречи с «Оренбургом» (1:0) такое определение вполне уместно. Перед тренерским штабом и футболистами стоит задача закрепиться в середине таблицы, но пару туров назад мы были вообще в первой шестерке. И если «Крылья» проявят амбиции и добьются большего, все будут только рады. Но с нашими бюджетными возможностями и место в середине — хороший результат.
Может быть, у «Крыльев» недостаточно длинная скамейка, но есть игра, которая радует глаз. К тому же посещаемость команды заметно повысилась благодаря приходу ряда сильных игроков. Тот же Саша Анюков — гордость самарского футбола. Его выход на поле неизменно вызывает ажиотаж. Сейчас в клубе вообще стараются возвращать местных игроков. Помимо Анюкова, летом в «Крылья» перешел Дмитрий Кабутов, воспитанник Академии Коноплева. Он уже сыграл несколько матчей в основе на уровне премьер-лиги. Есть еще ряд воспитанников в молодежном составе, которые скоро могут подтянуться к занятиям с главной командой, — цитируют Фетисова «Известия».
На данный момент «Крылья Советов» занимают двенадцатое место в турнирной таблице Россиийской Премьер-Лиги, пишет bookmaker-ratings.ru.
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