Баскетболисты «Самары» продолжают домашнюю серию
5 февраля 2020 12:30
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Баскетболисты «Самары», лидирующие в Суперлиге, на этой неделе проведут очередные матчи чемпионата. И вновь на своей площадке.
6 февраля самарцы сыграют с «Новосибирском», 9-го — с сургутским «Университетом-Югра».
«Новосибирск», неоднократный победитель и призер Суперлиги, проводит крайне неудачный сезон: сейчас команда занимает последнее место в таблице, за весь январь одержав только одну победу (для сравнения — «Самара» за месяц выиграла все пять матчей чемпионата).
«Университет-Югра» так же выступает не очень выразительно: сургутяне идут в нижней части таблицы, заметно отставая от зону плей-офф.
В матчах первого круга «Самара» добилась побед и в Новосибирске (83:67), и в Сургуте (98:93).
Матчи с «Новосибирском» и «Университетом-Югра» пройдут в «МТЛ Арене». 6 февраля начало встречи — в 19:00, 9-го — в 18:00.
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