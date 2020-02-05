Баскетболисты «Самары» продолжают домашнюю серию

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Баскетболисты «Самары», лидирующие в Суперлиге, на этой неделе проведут очередные матчи чемпионата. И вновь на своей площадке.6 февраля самарцы сыграют с «Новосибирском», 9-го — с сургутским «Университетом-Югра».«Новосибирск», неоднократный победитель и призер Суперлиги, проводит крайне неудачный сезон: сейчас команда занимает последнее место в таблице, за весь январь одержав только одну победу (для сравнения — «Самара» за месяц выиграла все пять матчей чемпионата).«Университет-Югра» так же выступает не очень выразительно: сургутяне идут в нижней части таблицы, заметно отставая от зону плей-офф.В матчах первого круга «Самара» добилась побед и в Новосибирске (83:67), и в Сургуте (98:93).Матчи с «Новосибирском» и «Университетом-Югра» пройдут в «МТЛ Арене». 6 февраля начало встречи — в 19:00, 9-го — в 18:00.