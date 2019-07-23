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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Агустин Рохель перешел в "Тулузу" из "Крыльев Советов"

23 июля 2019 12:44
91
Агустин Рохель перешел в Тулузу из Крыльев Советов
Рохель сыграл за самарский клуб 18 матчей.

Между футбольными клубами "Крылья Советов" и "Тулуза" были официально оформлены все необходимые документы о трансфере защитника самарской команды Агустина Рохеля. Уругвайский защитник прошел медосмотр, подписал контракт с французским клубом сроком на 4 года и присоединился к новым партнерам. По итогам предыдущего сезона в Лиге 1 "Тулуза" заняла 16 место в турнирной таблице.

Агустин Рохель перешел в "Крылья Советов" из уругвайского "Насьоналя" в августе 2018-го. Рохель сыграл за самарский клуб 18 матчей, сообщает ФК.
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