Тольяттинская фигуристка со своим партнером стали четвертыми на этапе кубка страны
22 ноября 2019 13:53
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В Москве на льду ледового дворца «Мечта» продолжается пятый этап кубка России по фигурному катанию на коньках. В турнире принимают участие несколько воспитанников тольяттинской школы.
Вчера завершили свои выступления танцоры. В зачете спортсменов-кандидатов в мастера спорта смешанная пара – тольяттинка Анастасия Вербина и нижегородец Александр Вдовин не смогли сохранить за собой третье место по итогам произвольной программы.
Они заняли четвертое место по итогам второго вида программы и оказались четвертыми по сумме набранных баллов.
И вчера же в борьбу вступили юноши – одиночники. Представитель тольяттинской КСДЮСШОР 13 Арсений Словягин после короткой программы – 18-й, пишет TLTgorod.
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