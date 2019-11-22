Я нашел ошибку
Главные новости: 
На совещании обсудили проблемные точки улучшения показателей нацрейтинга.
Виктор Кудряшов: «Улучшение инвестиционного климата в регионе – абсолютно командная работа»
Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве.
В Самаре выбраны лучшие специалисты «Т Плюс» по охране труда
Кроме непосредственно благоустройства, были проведены работы по экологической реабилитации озера.
Территория вокруг озера Леснуха на 5 просеке в Самаре стала благоустроенным местом отдыха
В настоящее время 47-летняя артистка записывает самостоятельный альбом и продолжает тур по городам России.
Песни Наргиз, написанные без Фадеева, попали в европейский топ-чарт
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Узбекское кафе в Самаре закрыли на 2 месяца
Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок.
Телемедицина появилась в аптеках
День матери в Самарской губернии отмечается уже 25 лет.
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери
Участниками заседания станут представители более 20 городских округов и муниципальных районов Самарской области.
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
сегодня  Пятница, 22 ноября, 17:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 63.84
-0.18
EUR 70.7
-0.15
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинская фигуристка со своим партнером стали четвертыми на этапе кубка страны

22 ноября 2019 13:53
120
Тольяттинская фигуристка со своим партнером стали четвертыми на этапе кубка страны
Они не смогли сохранить за собой третье место по итогам произвольной программы.

В Москве на льду ледового дворца «Мечта» продолжается пятый этап кубка России по фигурному катанию на коньках. В турнире принимают участие несколько воспитанников тольяттинской школы.

Вчера завершили свои выступления танцоры. В зачете спортсменов-кандидатов в мастера спорта смешанная пара – тольяттинка Анастасия Вербина и нижегородец Александр Вдовин не смогли сохранить за собой третье место по итогам произвольной программы.
Они заняли четвертое место по итогам второго вида программы и оказались четвертыми по сумме набранных баллов.

И вчера же в борьбу вступили юноши – одиночники. Представитель тольяттинской КСДЮСШОР 13 Арсений Словягин после короткой программы – 18-й, пишет TLTgorod.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1671
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1434
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1700
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8698
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9087
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8843
Весь список
Спорт в регионе
22 ноября 2019  13:53
Тольяттинская фигуристка со своим партнером стали четвертыми на этапе кубка страны
Тольяттинская фигуристка со своим партнером стали четвертыми на этапе кубка страны
   Они не смогли сохранить за собой третье место по итогам произвольной программы. Спорт в регионе
120
22 ноября 2019  13:16
Самарского министра спорта временно отстранили от руководства ассоциацией легкой атлетики
Самарского министра спорта временно отстранили от руководства ассоциацией легкой атлетики
Это произошло из-за допингового скандала спортсмена Данилы Лысенко. Спорт в регионе
147
22 ноября 2019  09:35
Баскетбольная Самара потерпела первое поражение в сезоне
Баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение в сезоне
При этом команда сохранила за собой место на вершине таблицы. Спорт в регионе
152
21 ноября 2019  19:52
В матче с ЦСКА главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович вернется на тренерский мостик после трехматчевой дисквалификации.
Миодраг Божович: У ЦСКА сильный состав, они могут обыграть любую команду в России
В матче с ЦСКА главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович вернется на тренерский мостик после трехматчевой дисквалификации.  Спорт в регионе
633
21 ноября 2019  16:40
Стоимость билетов от 300 рублей.
25 ноября стартует продажа билетов на матчи "Крыльев Советов" с "Уфой" и "Уралом"
Стоимость билетов от 300 рублей.   Спорт в регионе
273
21 ноября 2019  16:36
Голами у "Крыльев" отличились Саркис Тащян и Богдан Чинарев, оформивший дубль.
Юноши "Крыльев" разгромили «Тамбов» на старте турнира в Сочи — 3:0
Голами у "Крыльев" отличились Саркис Тащян и Богдан Чинарев, оформивший дубль.  Спорт в регионе
351
21 ноября 2019  15:17
"Зенит" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.
В Китае самарские "Крылья Советов" популярнее "Спартака"
"Зенит" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo. Спорт в регионе
309
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
300
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
292
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
557
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
785
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
550
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
416
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
501
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1603
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2190
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1497
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1815
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1983
Весь список

Мероприятия
В Самаре обсудят перспективы развития общественного движения «Волонтеры культуры»
Самарский зоопарк приглашает отметить День матери
В доме ребенка МСЧ-63 ФСИН России состоялось праздничное мероприятие, посвященное осени
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные