Сборная Росгвардии вошла в число призеров динамовского турнира
7 июня 2019 10:04
28
В Самаре состоялся Чемпионат по мини-футболу на призы Всероссийского спортивного общества Динамо. В турнире приняли участие пять команд. В упорной борьбе сборная Управления Росгвардии по Самарской области выиграла «серебро».
«Турнир был очень сложным и проходил в достаточно упорной борьбе. Дойти до финала мы смогли за счет командного духа, за счет силы команды, за счет коллектива. Нынешний итог – повод, чтобы мобилизовать наши силы для будущих побед», - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1058
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
879
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1152
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8161
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8629
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8339
Спорт в регионе
7 июня 2019 10:04
В турнире приняли участие пять команд. Спорт в регионе
28
6 июня 2019 22:55
Стал известен календарь первого тура чемпионата России следующего сезона. Спорт в регионе
566
4 июня 2019 20:50Прогнозы на Португалия – Швейцария
В первом полуфинале Лиги наций встретятся Португалия и Швейцария. Кстати, решающие матчи как раз пройдут в Португалии, так что у хозяев будет двойная... Спорт в регионе
102
4 июня 2019 20:45Товарищеский матч Япония – Тринидад и Тобаго
5 июня сборная Японии проведет товарищеский матч с командой Тринидада и Тобаго. Спорт в регионе
90
4 июня 2019 20:41«Реал» купил нападающего сборной Сербии
«Реал» Мадрид на своем официальном сайте объявил о приобретении нападающего сборной Сербии Луки Йовича. Спорт в регионе
87
4 июня 2019 20:32Мексика - Венесуэла
Международный товарищеский матч пройдет шестого июня 2019-го года. Мексика примет Венесуэлу. Хозяева явные фавориты. Спорт в регионе
93
4 июня 2019 20:28«Сент-Луис» — «Цинциннати». 05.06.2019. Бейсбол. МЛБ. Регулярный сезон.
«Кардиналы» из Сент-Луиса выиграли четыре матча подряд, и сегодня планируют оформить самую длинную выигрышную серию в сезоне. Спорт в регионе
98
Видео
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
312
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
329
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
243
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
391
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
688
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
982
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
65
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
556
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
498
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
628
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
538
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
974
Мероприятия