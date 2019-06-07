Сборная Росгвардии вошла в число призеров динамовского турнира

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В Самаре состоялся Чемпионат по мини-футболу на призы Всероссийского спортивного общества Динамо. В турнире приняли участие пять команд. В упорной борьбе сборная Управления Росгвардии по Самарской области выиграла «серебро».«Турнир был очень сложным и проходил в достаточно упорной борьбе. Дойти до финала мы смогли за счет командного духа, за счет силы команды, за счет коллектива. Нынешний итог – повод, чтобы мобилизовать наши силы для будущих побед», - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.