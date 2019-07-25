На набережной в Самаре установят пляжный стадион за 2 млн рублей
25 июля 2019 11:52
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На установку пляжного стадиона направят 2 млн рублей из городского бюджета.
Стадион должен быть готов 26 августа, демонтируют его со 2 по 5 сентября. Игры пройдут с 27 августа по 1 сентября.
Объект будет установлен на Полевом спуске к Волге, вместимость трибун - не меньше 900 мест.
Ориентировочный размер участка для организации игровой площадки и сопутствующей инфраструктуры - 100 м x 80 м, участка для каждого вспомогательного игрового поля - 50 м x 40 м, пишет Самру.ру.
Фото: pixabay.com
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